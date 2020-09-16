شكرا لقرائتكم برصيد 287 يوم .. كارتيرون فى المركز الثاني بقائمة المعمرين بالزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات الفرنسي باتريس كارتيرون، ثاني أكثر المعمرين مع رئيس نادي الزمالك بعدما قضى 287 يوما فى الزمالك، خلف السويسري كريستيان جروس، المتصدر بـ364 يومًا، ويأتي في المركز الثالث جوزفالدو فيريرا 285 يومًا.

السويسري كريستيان جروس، الذى توج ببطولة وحيدة فقط وهى الكونفدرالية بعد مسيرة دامت 364 يومًا مع القلعة البيضاء، فيما كان كارتيرون ثاني المعمرين بـ287 يومًا وحقق بطولتين كأس السوبر الأفريقي والمحلي على حساب الترجي والأهلي على التوالي.

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بينما قاد جوزفالدو فيريرا، الزمالك فى 285 يومًا وحقق بطولتي الكأس والدوري فنجح في تحقيق الدوري والكأس والوصول لنصف نهائي الكونفدرالية في 2015 واستمر لمدة 285 يومًا فقط قبل أن يقرر رئيس الزمالك الحالي عدم استمراره مع الفريق عقب مباراة السوبر المصري والذي أقيم في الإمارات وشهد إهدار كهربا ركلة جزاء خلال المباراة.

أثار رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، المفاجئ عن قيادة الفريق حالة من الإرتباك بعدما قام بفسخ عقده مع الأبيض والاتفاق على دفع قيمة الشرط الجزائى للقلعة البيضاء، وهى عبارة عن تسديد ربع مليون دولار لإدارة قلعة ميت عقبة فى جلسة فسخ تعاقده، وجاء ذلك قبل أيام من مباراة الفريق المنتظرة أمام أسوان، والمقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب، على حصد المركز الثانى هذا الموسم، بعدما أقترب الأهلى من التتويج رسميًا بلقب الدورى هذا الموسم.