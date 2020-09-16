شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير ينتقد بيان الأهلى ضد التحكيم.. ويؤكد عدم احتفال الأحمر بالدورى أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، إصدار مجلس إدارة القلعة الحمراء بياناَ ضد الحكام عقب مباراة الاتحاد السكندرى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "أنا ضد إصدار الأهلى لبيان ينتقد فيه التحكيم عقب مباراة الاتحاد السكندرى ، مالوش لزوم الصراحة، أخطاء عادية بتحصل فى أى مباراة، والدورى اقترب من الحسم".

وعن مباراة المقاصة قال شوبير "مباراة صعبة جدا للأهلى ، خاصة أن الإصابات والإيقافات ضربت خط دفاع الفريق الأحمر ولا يجد لاعباً للمشاركة فى اللقاء، وأداء المقاصة اختلف كثيراً عن الدور الأول لذا أتوقع أن يتأجل احتفال الأهلى بالدورى لجولة أخرى وجمهور الاهلى ميزعلش بقى".

وتابع شوبير "عماد النحاس وإيهاب جلال أفضل مدربين فى مصر حالياً يستحقان عن جدارة ويأتى من خلفهم أحمد كشرى مدرب أسوان، مواهب ساطعة فى عالم التدريب تعمل بأقل الإمكانيات وتحقق نتائج رائعة، وأتوقع رحيل رضا عبد العال عن تدريب طنطا لأن رحيل أيمن المزين من البداية كان قرار خاطئ".

ويستأنف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء ، تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد حصول الفريق على راحة أمس الثلاثاء بعد مواجهة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري العام، ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة يوم السبت المقبل والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري العام، وتعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء أول أمس، الإثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدورى الممتاز، وبذلك يتأجل حسم الأهلي لبطولة الدوري الممتاز، حيث كان يحتاج الفوز للفوز بالبطولة رسمياً، ورفع الأهلي رصيده إلى 72 ويبقي في القمة، ورفع الاتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقي في المركز الخامس.