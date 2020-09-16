شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو العلا ينصح الزمالك باستمرار طارق يحيى لنهاية الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق نصيحة لمسئولى القلعة البيضاء بضرورة استمرار طارق يحيى مع الفريق الأبيض لنهاية مباريات الدورى والبطولة الأفريقية، وقال محمد أبو العلا فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم "رحيل كارتيرون عن الزمالك قرار صادم ومفاجئ لكل عشاق القلعة البيضاء، لم أكن أتمنى أن تنتهى العلاقة بين كارتيرون والزمالك بهذه الصورة وأتمنى ألا يتأثر اللاعبون برحيل المدرب الفرنسى، يجب ألا تحدث هزة فى القلعة البيضاء بعد هذا القرار".

وأضاف محمد أبو العلا "فى عصر الاحتراف والأرقام التى نسمعها فى السوق المصرية كنت أتمنى أن يضع الزمالك شرطا جزائيا أكبر من 250 ألف دولار فى عقد كارتيرون، المدرب من بساطة المبلغ أحضره مباشرة للنادى وأخلى مسئوليته ، يجب أن نضع هذه الأمور فى الحسبان مع أى تعاقد جديد للمدربين فى الزمالك، أعلم أن مسئولى القلعة البيضاء كانوا ينظرون للماضى على اعتبار أنهم كانوا يقيلون المدربون وليس العكس ومن هنا جاء الشرط الجزائى البسيط".

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وتابع نجم الزمالك السابق "حتى يجد الزمالك مدربا أجنبيا مميزا يحتاج فترة شهرين ليس أقل من ذلك، لذا أتمنى أن يستمر طارق يحيى فى قيادة الفريق لنهاية الدورى ويخوض مباريات دورى أبطال أفريقيا لأنه على دراية كاملة بالفريق ولن يحتاج وقت للتعرف على اللاعبين وكذلك هو متواجد فى النادى باستمرار ودربهم قبل ذلك وسيتواجد معه عنصر من جهاز كارتيرون يساعده فى مهمته".

وعن وجود احتمالية لقيام كارتيرون بتدريب بيراميدز علق أبو العلا "لم نتهم أحد حتى يثبت العكس، وفى النهاية نحن فى عصر احتراف وطالما الامور قانونية لن نستطيع فعل شىء".

أثار رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، المفاجئ عن قيادة الفريق حالة من الارتباك بعدما قام بفسخ عقده مع الأبيض والاتفاق على دفع قيمة الشرط الجزائى للقلعة البيضاء، وهى عبارة عن تسديد ربع مليون دولار لإدارة قلعة ميت عقبة فى جلسة فسخ تعاقده، وجاء ذلك قبل أيام من مباراة الفريق المنتظرة أمام أسوان، والمقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب، على حصد المركز الثانى هذا الموسم، بعدما أقترب الأهلى من التتويج رسميًا بلقب الدورى هذا الموسم.