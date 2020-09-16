شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة توافق على دعم النادى المصرى بـ2 مليون و750 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعم النادى المصرى البورسعيدى بمبلغ 2 مليون و750 ألف جنيه وذلك للصرف على الأنشطة المختلفة وسداد التزاماته لدى الغير، والمساهمة فى دعم الاستقرار المالى والإدارى بالنادى ودعم الالتزامات المالية المختلفة لدى النادى.
من ناحية أخرى قرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية تمديد عقد على ماهر بعد سلسلة النتائج الجيدة التى قدمها الفريق مع المدير الفنى منذ توليه المسئولية والعودة لطريق الإنتصارات من جديد وتحقيق فوزين متتاليين على بيراميدز وحرس الحدود وهو ما دفع الفريق للمركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة ولديه ثلاث مباريات مؤجلة .
كان مجلس إدارة المصرى البورسعيدى تعاقد مع على ماهر خلفا لطارق العشرى حتى نهاية الموسم الحالى مع وضع بند فى التعاقد يتيح تمديد التعاقد حال الإتفاق بين الطرفين وهو ما تحقق بعد حدوث كيميا كبيرة بين المدير الفنى والإدارة واللاعبين .
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