شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد سامى يكشف عدم حصول كارتيرون على الشرط الجزائى عند فسخ عقده مع دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق ماجد سامى مالك أندية وادى دجلة، على قضية رحيل باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للزمالك، عن القلعة البيضاء خلال الساعات الأخيرة، ومن المعروف أن كارتيرون جاء إلى الدورى المصرى لأول مرة عن طريق وادى دجلة، وقال مالك وادى دجلة عبر حسابه على فيس بوك "شهادة حق كارتيرون لم يطالبنا بالشرط الجزائى عند قيامنا بفسخ تعاقده عند تعويم الجنيه".

ورحل الفرنسى باتريس كارتيرون عن تدريب الزمالك بعد دفع الشرط الجزائى الموجود فى عقده والمقدر بربع مليون دولار ، أمس الثلاثاء.



ماجد سامى

تولى باتريس كارتيرون قيادة الزمالك خلفا للصربى ميتشو، وتحديدًا فى يوم 3 ديسمبر 2019، أى منذ 287 يومًا، نجح خلالها فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما فبراير الماضى على استاد الغرافة القطرى، حيث حل الأبيض فى المباراة بصفته بطلاً لبطولة الكونفدرالية، فيما شارك الفريق التونسى باعتباره بطلاً لدورى أبطال أفريقيا عن النسخة الماضية للبطولتين.

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كما توج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى، بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى بالإمارات، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.

تولى كارتيرون قيادة الزمالك فى 31 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة فيما تعادل فى 9 مواجهات وهُزم فى 3 لقاءات، فيما سجل اللاعبين معه 49 هدفًا واستقبلت شباك الفريق تحت قيادته 22 هدفًا، فيما أشرك حتى الآن 34 لاعبًا.

وتأهل الزمالك إلى دور نصف النهائى ببطولة دورى أبطال أفريقيا ليواجه نظيره الرجاء المغربى، حيث ستقام مباراة الذهاب فى المغرب يوم 18 من شهر أكتوبر المقبل، بينما ستقام مباراة الإياب باستاد برج العرب، بالإسكندرية، يوم 24 من الشهر نفسه.