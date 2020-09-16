شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعد لمواجهة إنبى بدون راحة بفرمان من ريكاردو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الإسماعيلى، اليوم الأربعاء، تدريباته تحضيرا للقاء إنبى المحدد له يوم الاثنين المقبل على ملعب بتروسبورت، فى إطار منافسات الأسبوع الــ27 للمسابقة المحلية، ورفض الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البرازيلى "هيرون ريكاردو" منح لاعبيه راحة سلبية اليوم فى أعقاب التعادل أمس مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق.

وخاض مجموعة من لاعبى الإسماعيلى الأساسيين فى لقاء المقاولون بجانب عدد من البدلاء تدريبات بدنية تحت إشراف مخطط الأحمال رودلفو، جاء ذلك، ضمن البرنامج الموضوع من قبل مدرب الأحمال الجديد، سعيا للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين فى ظل ضيق الوقت بين المباريات.