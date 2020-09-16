شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يهنئ نادر حمدى بعيد ميلاده بصورة مع الأباتشى الصغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك على تهنئة الموزع الموسيقى نادر حمدى بعيد ميلاده، حيث إنه مواليد 17 سبتمبر من عام 1979، ونشر نجم الزمالك صورة تجمعه مع نادر حمدى، عبر موقع إنستجرام، ويظهر فيها زوجة الفهد الأباتشى، وهو يحمل ابنه الصغير، بالإضافة إلى الفنان كريم فهمى، وعدد من الأصدقاء، وعلق عليها الفهد الأسمر: كل سنة وإنت طيب يا نادر happy birthday nader.

ونالت الصورة إعجاب متابعى الفهد الأسمر شيكابالا خاصة وأنه لا يعتاد على ظهور ابنه في السوشيال ميديا كثيراً .

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ويغيب شيكابالا عن الزمالك 3 أسابيع بعد الإصابة التي تعرض لها وتم تشخيصها بجزع فى الرباط الداخلى للركبة التي تعرض لها نهاية مباراة بيراميدز بالجولة الـ 24 بالدورى الممتاز .

ويمتلك فريق الزمالك رصيد من النقاط وصل إلى 55 نقطة في المركز الثانى بجدول الترتيب بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 37هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً، علماً بأنه سيتم خصم ثلاث نقاط من الفارس الأبيض بنهاية الموسم بعد عدم حضوره لمباراة القمة مع الاهلى في الدور الأول للمسابقة.



