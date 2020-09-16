شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى يطالب حليم بالبقاء مع الحدود ويكشف سبب الكراسى الموسيقية بين المدربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود أنه يؤمن أن كرة القدم ليس بها مستحيل وأن الفوز بمباراة كفيل بتغيير موقع فريقه فى جدول الدورى، وقال العشرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم "اللواء باسم رياض رئيس نادى حرس الحدود كلمنى للعودة لتريب الحرس ثم مكالمة أخرى من اللواء مشهور وعلى الفور وافقت مقدرش اتأخر عن بيتى، رغم صعوبة المهمة وموقف الحدود فى جدول الدوري".

وتابع العشرى "أؤمن أن الكرة ليس بها مستحيل والفوز بمباراة كفيل بتغيير وضع الحرس فى الدوري ومنح اللاعبين الثقة لاستمرار تصحيح مسارهم فى المسابقة ".

وعن محمد حليم قال طارق العشرى :" محمد حليم أخى الصغير بل أحد أبنائى وهو طلب مهلة للتفكير فى استمراره معنا وبإذن الله يحسم قراره بالبقاء فهو أحد أضلاع تاريخ حرس الحدود، واجتهد الفترة الماضية لكن غاب عنه التوفيق وعقدت جلسة معه ومع مكى للاتفاق على خطوط المرحلة المقبلة فى محاولة لإستمرار كل شىء كما هو داخل الفريق ، أبحث عن صنع كوادر للحرس".

وعن لعبة الكراسى الموسيقية بين المدربين فى الدوري علق العشرى "أى مدرب محتاج وقت عشان ينجح والإدارات تواجه ضغوط جماهيرية تمنعها من الصبر على المدربين وبالتالى نرى كثرة تغيير الاجهزة الفنية".

Advertisements

وعن مواجهة إنبى قال طارق العشرى "مباراة صعبة بلاشك وفريق انبى بقيادة حلمى طولان أحد مؤسسى حرس الحدود، ونطمح لتحقيق فوز أمام فريق كبير يعيد لنا الثقة المفقودة".

ويلتقى فريق حرس الحدود نظيرة إنبى ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها يوم الجمعة الموافق 18 من الشهر الجارى وإقامتها على ملعب المكس في الإسكندرية .

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الـ16 من جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 26 نقطة بينما يحتل فريق إنبى المركز السادس برصيد 35 نقطة .

أعلن طارق العشرى تولية مسئولية تدريب فريق حرس الحدود خلفا لمحمد حليم ، وأكد العشري لليوم السابع أن تعيينه مديراً فنياً لفريق الحرس جاء بعد حديثه مع مسئولو نادي حرس الحدود للإتفاق على كافة الأمور والإبقاء على الجهاز المعاون خلال الفترة المقبلة ومنح الحرية لمحمد حليم في البقاء مع الجهاز المعاون او الرحيل .

وكان طارق العشري قد تقدم باستقالته من تدريب المصري منذ أيام بسبب خلاف بينه وبين إدارة النادي البورسعيدي الذي تعاقد مع على ماهر لخلافته.