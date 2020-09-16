شكرا لقرائتكم خبر عن "الانتماء للأهلى" شعار صفقات بيراميدز فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتكزت قائمة الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف بيراميدز فى الموسم الجديد على اللاعبين الذين يرتبط اسمهم بالأهلى سواء لاعبين حاليين فى صفوفه أو لاعبين يرحلون عنه بنهاية الموسم الحالى بسبب انتهاء التعاقد أو اللاعبين المعارين أو لاعبين سابقين فى صفوفه، وهو ما يثير حالة من الفضول عن تركيز بيراميدز فى الاهتمام بالخلفية الحمراء فى عاقداتهم الصيفية.

ويبدو أن غريزة التتويج بالبطولات والروح القتالية التي يتحلى بها كل من لعب للأهلي أو تدرب في صفوف قطع الناشئين به، تقوي بداخله جينات ودوافع التتويج بالألقاب، وهو الحلم الذي يخطط له بيراميدز في الفترة القادمة، بعدما أثبتت الأيام أن المادة وحدها لا تكفي لتحقيق البطولات ولابد من استنساخ الروح التي يتميز بها الأهلي ولاعبيه عن باقي الأندية، لاسيما أن نوعية اللاعبين الذين تم التعاقد معهم من قبل لا يملكون هذه الميزة في اللعب بروح قتالية والتحلي بروح البطل.

وتعاقد بيراميدز مع ثلاثي الأهلي أحمد فتحي وشريف إكرامي ورمضان صبحي، حيث تم التعاقد مع الأول والثاني باعتبار أن عقدهما ينتهي مع الأحمر بنهاية الموسم الجاري، بينما تم التعاقد مع الثالث بعد إغرائه بعرض مالي ضخم بخلاف شاء المدة المتبقية من قيمة عقده مع ناديه هيديرسفيلد الانجليزي، ليصبح لاعبا في صفوف الفريق السماوي.

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