شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد كشرى.."مُنقذ" التماسيح من دوامة الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم ضعف الإمكانيات المادية وتولى مسئولية الفريق فى ظروف صعبة، استطاع أحمد عبد المنعم كشرى نجم النادى الأهلى السابق، والمدير الفنى الحالى لفريق أسوان، أن يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه واحداً من المدربين الذين يستحقون التواجد فى دوري الأضواء والشهرة، بعد فترة طويلة من تولى المسئولية الفنية لفرق المظاليم، حيث حقق المدرب المخضرم نجاحاً ملحوظاً مع تماسيح النيل وأنقذ الفريق من دوامة الهبوط ليؤمن وضعه فى جدول مسابقة الدورى العام، بعيداً عن الصراع الشرس وبأداء شهد له الجميع على جرأته ومتعته دون الاعتماد على الجانب الدفاعى فقط.

كشرى نجح فى تطوير طريقة لعب عدد من نجوم أسوان ليظهروا بشكل لافت خلال المباريات الأخيرة والتى كان أبرزها لقاء طنطا فى الجولة 27 والتى فاز بها أبناء الجنوب برباعية نظيفة، حتى أن المدافعين بات لهم دوراً فى تسجيل الأهداف وهو ما أثبته محمد إسماعيل لاعب أسوان تحت قيادة كشرى.

وتحت قيادة كشرى نجح أسوان بداية من الدور الثانى فى حصد ثلاث انتصارات على حساب المقاولون والانتاج وطنطا، والتعادل مع سموحة وطلائع الجيش، نادى مصر، وإنبي، ولم يخسر إلا أمام الأهلي بيراميدز والمقاصة فقط، ليحصد 31 نقطة وضعت أسوان فى المركز التاسع بجدول الدورى.

المعدل التهديفى لأسوان مع كشري بات هو الأعلى فى تاريخ مشاركات أبناء الجنوب بالدورى بعد التعادل مع سموحة 3/3، والفوز على الانتاج 2/0، ثم الفوز على طنطا 4/0، واستطاع الفريق التغلب على ظروف مثل الغيابات بسبب الإصابة أو الإيقاف واللعب خارج ملعبهم طوال أحداث الدور الثانى بسبب كورونا.

وبرز أكثر من نجم تحت قيادة كشري فى أسوان بعدما تطور أدائهم منهم مصطفى البدرى، محمد عبد المجيد وإبراهيم جلال ومسعد عوض الذى استعاد تألقه مع أبناء الجنوب، وبات كشري على موعد مع التألق فى مغامرة جديدة من المقرر أن تجمعه يوم الجمعة المقبل بنادى الزمالك فى لقاء قد يكون سبباً فى حسم الدورى العام لصالح الأهلى إذا فاز كشرى فى تلك المباراة.



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