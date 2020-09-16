شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عمرو السولية يرافق ابنته "ليلى" فى أول يوم مدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عمرو السولية لاعب وسط النادى الأهلى، بدخول ابنته ليلى إلى المدرسة، وحرص على مرافقتها فى اليوم الأول لها، ونشر السولية صوراً عبر حسابه الشخصى على إنستجرام مع ابنته وحقيبتها المدرسية وعلق عليها "أول يوم مدرسة ربنا يحميكى يا روح بابا".

ويستأنف فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى مساء اليوم الأربعاء، تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد حصول الفريق على راحة أمس الثلاثاء بعد مواجهة الاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى العام، ويستعد الأهلى لمواجهة مصر المقاصة يوم السبت المقبل والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدورى العام، وتعادل الأهلى مع الاتحاد السكندرى سلبياً فى المباراة التي جمعتهما مساء أول أمس الاثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدورى الممتاز، وبذلك يتأجل حسم الأهلى لبطولة الدورى الممتاز، حيث كان يحتاج الفوز للفوز بالبطولة رسمياً، ورفع الأهلى رصيده إلى 72 ويبقى فى القمة، ورفع الاتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقى فى المركز الخامس.



السولية وابنته

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السولية



عمرو السولية

وتحدث السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق عقب تعادل فريقه في مباراة الاتحاد السكندري بدون أهداف معلقاً : "واجهنا خصما قويا وخرجنا بنقطة من المباراة وهذه هي كرة القدم.. التعادل غير مرتبط بالأسباب النفسية أو استعداد اللاعبين للتتويج باللقب ولدينا العديد من المباريات لحسم الدورى".

وأضاف فايلر: "لم نفكر في الاحتفال باللقب أو نخطط لأي شىء.. لدي العديد من اللاعبين وتعديل التشكيل حسب حاجة المباراة وطبيعة الفريق المنافس"، وعن مستوى النيجيري جونيور أجايى قال: "أجايى بعيد عن مستواه ويحتاج إلى بعض الوقت"، وحول أداء حكم المباراة قال فايلر: "لا أريد التعليق على التحكيم وأداء حكم المباراة".

وكشف فايلر السبب وراء استبدال رامي ربيعة مدافع الفريق، معلقاً :"رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر تعرض للإصابة بشد عضلي في العضلة الخلفية في المباراة، وتابع بأنه قام بتغيير اللاعب وخروجه من المباراة للحفاظ عليه من التعرض لإصابة قوية أو تفاقم الشد في العضلة الخلفية".