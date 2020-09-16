شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم السكة الحديد بسداسية بأقدام الجوهرى والجندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 16 سبتمبر 1956 سحق فريق الأهلى منافسه السكة الحديد بنصف دستة أهداف تقاسمها محمود الجوهرى، وشريف الجندى، ويملك المارد الأحمر فى تاريخه الطويل مباريات عديدة أنهاها بسداسية تاريخية ومنها التى تحققت عام 1978، فى البطولة الأفريقية، على حساب ليوباردز الكيني، وفاز الأهلي في هذا اللقاء بسداسية نظيفة.

وفى عام 1997 استطاع المارد الأحمر أن يحقق فوزا كبيرا على النادى الإسماعيلى، فى مسابقة الدورى الممتاز، بسداسية نظيفة ، كما حقق الأهلي الفوز الأشهر له على الإطلاق، وكان على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك، بستة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري في عام 2002.

كما فاز المارد الأحمر على فريق فيلا الأوغندي، بستة أهداف نظيفة، ضمن مواجهات بطولة دورى أبطال أفريقيا في 2004 ، بينما تفوق المارد الأحمر على نادي الألمونيوم، بسداسية نظيفة، ضمن منافسات الدوري في موسم 2005 .

وفى نوفمبر 2005، فاز الفريق الأحمر على نظيره الإسماعيلي، بسداسية نظيفة، للمرة الثانية في تاريخ مواجهات الفريقين، وكان ذلك في مسابقة الدوري المصري ، وهزم النادي الأهلي فريق طنطا، بسداسية نظيفة، ضمن مواجهات الدوري 2015 .

كما فاز الاهلى على فريق الالومنيوم بسداسية نظيفة، يوم 22 ديسمبر 2016، ضمن مواجهات دور الـ32 بكأس مصر، وهي البطولة التي حصدتها القلعة الحمراء.

Advertisements

وفاز الأهلى على النجم الساحلى التونسى بستة أهداف مقابل هدفين في دوري الابطال الافريقى في موسم 2017.

وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.