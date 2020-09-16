تعرف على ملعب مواجهتي الأهلي والزمالك بالمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية مغربية، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" استقر على الملعب الذي سيحتضن مباراتي الأهلي والزمالك ضد الوداد والرجاء البيضاويين بالمغرب، في إطار حسابات دور الأربعة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

قرعة دوري أبطال أفريقيا أسفرت عن مواجهتين من العيار الثقيل من خلال مواجهة الأهلي بالوداد، في المقابل يلعب الزمالك ضد الرجاء.

صحيفة "LE 360" المغربية، كشفت أن ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" بالدار البيضاء سيستضيف مباراة الوداد والأهلي في اللقاء المقرر إقامته في 17 أكتوبر المقبل.

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في المقابل، سيستضيف نفس الملعب مباراة الرجاء والزمالك والمقرر إقامته في 18 من نفس الشهر.

وكان الاتحاد الأفريقي "كاف"، استقر في وقت سابق على احتضان ملعب "برج العرب" مباراتي الأهلي والوداد إلى جانب الزمالك والرجاء ضمن حسابات موقعة الإياب والمقرر إقامته في 23 و24 من شهر أكتوبر المقبل.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي قرر تأجيل مباراتي نصف النهائي ثلاثة أسابيع بسبب الأوضاع الراهنة في المغرب على خلفية جائحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).