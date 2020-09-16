رياضة | باتريس كارتيرون في العملاق السعودي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر باتريس كارتيرون في العملاق السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل نادي التعاون السعودي إلى اتفاق مبدئي مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب الفريق خلفًا للسعودي عبد الله عسيري الذي كان يرأس الجهاز الفني بشكل مؤقت.

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن أن كارتيرون فسخ عقده من الزمالك أمس من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي التي تبلغ نحو ربع مليون دولار.

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وأوضحت الصحيفة أن مجلس إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور فشل في إقناع المدرب بالبقاء والاستمرار مع رفع راتبه السنوي بشكل يتناسب مع وصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز بالسوبر الإفريقي والسوبر المصري.

وكان التعاون قد أقال البرتغالي فيتور كامبليوس وكلف عسيري لقيادة الفريق، الذي يستكمل حاليا مشواره في دوري أبطال آسيا، بعد أن نجح في الهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.