رياضة | صفقة قياسية.. بدر بانون يقترب من الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر صفقة قياسية.. بدر بانون يقترب من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب بدر بانون لاعب الرجاء المغربي من الانضمام لصفوف الأهلي في صفقة قياسية مقابل 5 ملايين دولار.

كشف موقع Le360 عن أن بدر بانون وقع على عقود الانضمام للنادي الأهلي في صفقة تكلفت 5 ملايين يورو منها 2 مليون للنادي المغربي، فيما سيحصل اللاعب على 3 مليون دولار خلال عقد مدته 3 سنوات.

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وينتظر بانون إنهاء مباراة الرجاء والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا للانضمام إلى الأهلي بشكل رسمي استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.