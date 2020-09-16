رياضة | التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة مصر المقاصة بالدوري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة مصر المقاصة بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الاهلي لمواجهة فريق مصر المقاصة يوم السبت المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسوف تقام المباراة بين النادي الاهلي ومصر المقاصة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

واستقر رينيه فايلر المدير الفني للنادي الاهلي على التشكيل الأساسي الذي سيدخل تلك المباراة، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: محمد هاني - حمدي فتحي - ايمن اشرف - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - جونيور اجايي - محمد مجدي "افشة" - جيرالدو.

خط الهجوم: أليو بادچي.

يذكر أن النادي الأهلي قد تعادل في المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري بنتيجة سلبية في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب.