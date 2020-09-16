رياضة | كيليان مبابي يصدم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر كيليان مبابي يصدم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعل الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم الفرنسي كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان لخلافة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، على عرش الكرة العالمية.

كشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسبانيعن أن مبابي يريد الانتقال إلى ريال مدريد فقط وأنه مستعد للتضحية بالأموال إن لزم الأمر، من أجل تحقيق هدفه وليس برشلونة.

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وأوضح أن إدارة ريال مدريد لن تقدم أي عرض لمبابي حتى تحصل على اتصال من مسؤولي باريس أنفسهم للجلوس على طاولة المفاوضات لحسم الصفقة.