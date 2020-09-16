رياضة | جاريث بيل في طريقه إلى توتنهام

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر جاريث بيل في طريقه إلى توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جوناثان بارنيت وكيل لاعب ريال مدريد جاريث بيل عن أن المهاجم الويلزي لا يزال يحب فريقه السابق توتنهام، وهو المكان الذي يريد التواجد فيه.

قال وكيله: "جاريث لا يزال يحب "السبيرز"، نحن نتحدث، هو المكان الذي يريد أن يكون فيه".

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وترك بيل (31 عاماً) توتنهام للانضمام إلى ريال مدريد في 2013، وسجل للنادي "الملكي" أكثر من 100 هدف، وفاز معه بدوري الأبطال 4 مرات ولكن خسر مكانه في الفريق، ولم يخف رغبته في الرحيل.

وكان توتنهام ضم بيل من ساوثهامبتون في 2007.