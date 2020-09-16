رياضة | ميدو: تاكيس سينجح مع الزمالك والأبيض لن يتأثر برحيل أحد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميدو: تاكيس سينجح مع الزمالك والأبيض لن يتأثر برحيل أحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

راهن أحمد حسام ميدو، على نجاح اليوناني تاكيس جونياس، مدرب فريق وادي دجلة السابق، مع نادي الزمالك في حال توليه القيادة الفنية للفريق الأبيض.

وأكد ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "تاكيس مدرب يستطيع فرض سيطرته على غرفة ملابس الزمالك والتعامل مع اللاعبين بشكل جيد".

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وأشار إلى أن تاكيس قادر على تطبيق أسلوب لعبه وفلسفته بالشكل الأمثل مع قائمة الزمالك التي تضم عناصر قوية.

وشدد على أن الزمالك لن يتأثر برحيل أحد، موضحا أنه رحل عنه الكثير وأسماء لامعة ولم ولن يتأثر، مختتما، "بالطبع كارتيرون مدرب مميز ولكن الزمالك يظل كبيرا".