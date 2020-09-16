رياضة | الكشف عن حقيقة توقيع بدر بانون للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن حقيقة توقيع بدر بانون للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مطلع داخل فريق الرجاء البيضاوي المغربي، عن حقيقة الشائعات التي تتناول توقيع الأهلي رسمياً مع المدافع المغربي بدر بانون، لاعب الفريق.

وأكد المصدر من خلال تصريحات صحفية، أن الأهلي فاوض بالفعل اللاعب، وتوصل لاتفاق بشأن ضمه.

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وأوضح، أن إدارتي الأهلي والرجاء أنهت الاتفاق حول كافة البنود والتفاصيل الخاصة.

ولفت، أن نقطة وحيدة تفصل الأهلي عن الأعلان الرسمي، وهو توقيت ضم اللاعب، حيث يرغب نادي الرجاء في الحفاظ على اللاعب فيما تبقى من مباريات هذا الموسم، في ظل منافسة الفريق على لقبي الدوري المغربي ودوري أبطال أفريقيا.

وخرجت تقارير صحفية لتؤكد أن اللاعب وقع للأهلي مقابل 5 ملايين دولار، بواقع مليوني دولار للرجاء وثلاثة ملايين راتب للاعب.