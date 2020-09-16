شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير جزائري: الأهلي حسم صفقة «البلايلي».. ويعلن تفاصيل العقد وموعد وصوله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قالت تقارير صحفية جزائرية إن النادي الأهلي قد حسم بالفعل صفقة التعاقد مع نجم محاربي الصحراء ونادي أهلي جدة السعودي يوسف البلايلي، على أن يصل اللاعب إلى القاهرة قبل نهاية الأسبوع.

وأوضح موقع «دوكور سبورت» الجزائري بنسخته الإنجليزية أنه من المقرر أن يسافر اللاعب، صاحب الـ 28 عامًا، إلى القاهرة يوم الجمعة من أجل الخضوع للكشف الطبي، تمهيدًا لتوقيع العقد وإعلان الصفقة رسميًا.

وأضاف التقرير الجزائري أن «البلايلي» سيوقع على عقد مع القلعة الحمراء يمتد لعامين وحتى صيف 2022، فيما نقل عن مصادر تأكيدهم أن أهلي جدة وافق على انتقال اللاعب إلى الأهلي بعد وعد بتسوية الأمور المالية مع النادي المصري.