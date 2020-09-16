شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب أصر «كارتيرون» على الرحيل فورًا من الزمالك وعدم انتظار نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصر المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون على الرحيل عن تدريب نادي الزمالك بشكل فوري وفسخ عقده بدفع قيمة الشرط الجزائي، وعدم الانتظار حتى نهاية بطولة الدوري أو دوري أبطال أفريقيا مع الفريق الأبيض، فما السبب وراء ذلك؟

وكان وكيل المدرب قد كشف في مداخلة مع قناة «إم بي سي مصر»، مساء أمس الثلاثاء، عن اقتراب الفرنسي من تولي قيادة نادي التعاون السعودي.

وقد يكون هناك عدة أسباب وراء قرار «كارتيرون»، لكن أحدها بالتأكيد، في حال اتجاهه إلى الدوري السعودي، سيكون رغبته في قيادة فترة الإعداد مع نادي التعاون والتعرف على اللاعبين ووضع استراتيجيته قبل انطلاق الموسم الجديد، إذ ينطلق الموسم الجديد في السعودية 2020-2021 يوم الجمعة 16 أكتوبر القادم، ويبدأ دوري الأمير محمد بن سلمان يوم 20 أكتوبر.

وبالنظر إلى التاريخ المذكور، فإن أمام المدرب الفرنسي قرابة شهر واحد فقط لإعداد فريقه الجديد لخوض غمار الموسم، في الوقت الذي ينتهي فيه الدوري في مصر في أكتوبر، كما يخوض مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء يومي 17 و23 أكتوبر، ما يعني أن استمراره مع الزمالك حتى نهاية الموسم يجعله يفوت موعد انطلاق الدوري السعودي، وبالتالي تضيع عليه الفرصة لأن غالبًا لن ينتظره التعاون.

كان التعاون قد أنهى الموسم السابق من الدوري السعودي 2019-2020 في المركز الـ 12 برصيد 35 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط الفيحاء صاحب المركز الـ 14 الذي هبط للدرجة الأدنى.

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