شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمواجهة إنبي بدون راحة بعد تعادل المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف الاسماعيلى اليوم الاربعاء تدريباته تحضيرا للقاء انبى المحدد له يوم الاثنين المقبل على ملعب بتروسبورت ، فى إطار منافسات الأسبوع الــ27 للمسابقة المحلية ، ورفض الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البرازيلى “هيرون ريكاردو” منح لاعبيه راحة سلبية اليوم فى أعقاب التعادل أمس مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق.

وخاض مجموعة من لاعبى الإسماعيلى الأساسيين فى لقاء المقاولون بجانب عدد من البدلاء تدريبات بدنية تحت إشراف مخطط الأحمال رودلفو ، جاء ذلك، ضمن البرنامج الموضوع من قبل مدرب الأحمال الجديد ، سعيا للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين فى ظل ضيق الوقت بين المباريات.

وعبر البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للإسماعيلى عن رضاه من أداء اللاعبين برغم التعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق ، فى إطار منافسات الجولة الــ27 بمسابقة الدورى المحلى، وأضاف ريكاردو فى تصريحات عقب اللقاء :”روح اللاعبين اعتبرها من أهم المكاسب ، بجانب مشاركة اكثر من لاعب كانو خارج الحسابات فى الفترة الماضية”.

وواصل :”اللاعبون بدأو فى استيعاب جانب من خططى ، ومع الوقت سيظهر ذلك على النتائج بشكل إيجابى خلال الفترة المقبلة”.

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واستكمل مدرب الإسماعيلى :”معدل أعمار اللاعبين جيد للغاية هم فقط يحتاجون لمزيد من الانسجام ، سأسعى خلال الفترة المقبلة لعلاج الأزمة الأهم للفريق وهو غياب الفاعلية الهجومية رغم السيطرة على مجريات اللعب”.

وأختتم ريكاردو حديثه قائلا :”لدينا أمور مهمة هذا الموسم وهو تحسين ترتيب الفريق بجدول الدورى واعد الجماهير بأن الفريق سيظهر بشكل مغاير تماما الموسم الجديد”.

وانتهت أحداث مباراة الإسماعيلي و المقاولون العرب بالتعادل الإيجابي 1 / 1 في اللقاء الذى أقيم بإستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الـ27 للدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد المقاولون للنقطة الـ48 في المركز الثالث للدوري ، كما يرتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 31 في المركز العاشر بجدول الدوري .

تقدم الإسماعيلي في الدقيقة 7 عن طريق محمد سمير و لكن ينجح المقاولون في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 42 عن طريق أحمد الشيمي .