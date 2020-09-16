شكرا لقرائتكم أبو العلا: يجب استمرار طارق يحيى مع الزمالك لنهاية الدوري وبطولة أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق نصيحة لمسئولى القلعة البيضاء بضرورة إستمرار طارق يحيى مع الفريق الابيض لنهاية مباريات الدوري والبطولة الافريقية ، وقال محمد أبو العلا فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" رحيل كارتيرون عن الزمالك قرار صادم ومفاجىء لكل عشاق القلعة البيضاء ، لم أكن أتمنى أن تنتهى العلاقة بين كارتيرون والزمالك بهذه الصورة وأتمنى الا يتأثر اللاعبين برحيل المدرب الفرنسى ، يجب الا تحدث هزة فى القلعة البيضاء بعد هذا القرار".

وأضاف محمد أبو العلا :" فى عصر الاحتراف والأرقام التى نسمعها فى السوق المصرية كنت أتمنى أن يضع الزمالك شرط جزائى أكبر من 250 ألف دولار فى عقد كارتيرون ، المدرب من بساطة المبلغ أحضره مباشرة للنادى وأخلى مسئوليته ، يجب أن نضع هذه الأمور فى الحسبان مع أى تعاقد جديد للمدربين فى الزمالك ، أعلم أن مسئولى القلعة البيضاء كانوا ينظرون للماضى على اعتبار أنهم كانوا يقيلون المدربون وليس العكس ومن هنا جاء الشرط الجزائى البسيط".

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وتابع نجم الزمالك السابق :"حتى يجد الزمالك مدرب أجنبى مميز يحتاج فترة شهرين ليس أقل من ذلك ، لذا أتمنى أن يستمر طارق يحيى فى قيادة الفريق لنهاية الدوري ويخوض مباريات دوري ابطال افريقيا لانه على دراية كاملة بالفريق ولن يحتاج وقت للتعرف على اللاعبين وكذلك هو متواجد فى النادى باستمرار ودربهم قبل ذلك وسيتواجد معه عنصر من جهاز كارتيرون يساعده فى مهمته ".

وعن وجود احتمالية لقيام كارتيرون بتدريب بيراميدز علق أبو العلا :" لم نتهم أحد حتى يثبت العكس ، وفى النهاية نحن فى عصر احتراف وطالما الامور قانونية لن نستطيع فعل شىء" .

أثار رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، المفاجئ عن قيادة الفريق حالة من الإرتباك بعدما قام بفسخ عقده مع الأبيض والاتفاق على دفع قيمة الشرط الجزائى للقلعة البيضاء، وهى عبارة عن تسديد ربع مليون دولار لإدارة قلعة ميت عقبة فى جلسة فسخ تعاقده، وجاء ذلك قبل أيام من مباراة الفريق المنتظرة أمام أسوان، والمقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب، على حصد المركز الثانى هذا الموسم، بعدما أقترب الأهلى من التتويج رسميًا بلقب الدورى هذا الموسم