شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة لثلاثي الأهلي المصاب بكورونا لتحديد موعد عودتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجري ثنائي الأهلي ياسر إبراهيم والحارس علي لطفي وكذلك المدرب العام ديفيد سيزا مسحة كورونا بعد اصابتهم بالفيروس، الأمر الذي ابعدهم عن مواجهة الاتحاد السكندري التي أقيمت أول أمس الاثنين وانتهت بالتعادل السلبي في المواجهة التي اقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدورى الممتاز.

وتحدث السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق عقب تعادل فريقه في مباراة الاتحاد السكندري بدون أهداف في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتي أقيمت أول أمس الاثنين، وقال فايلر: "واجهنا خصما قويا وخرجنا بنقطة من المباراة وهذه هي كرة القدم.. التعادل غير مرتبط بالأسباب النفسية أو استعداد اللاعبين للتتويج باللقب ولدينا العديد من المباريات لحسم الدوري".

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وأضاف فايلر: "لم نفكر في الاحتفال باللقب أو نخطط لأي شىء.. لدي العديد من اللاعبين وتعديل التشكيل حسب حاجة المباراة وطبيعة الفريق المنافس"، وعن مستوى النيجيري جونيور أجاي قال: "أجاي بعيد عن مستواه ويحتاج إلى بعض الوقت"، وحول أداء حكم المباراة قال فايلر: "لا أريد التعليق على التحكيم وأداء حكم المباراة ".، وكشف فايلر السبب وراء استبدال رامي ربيعة مدافع الفريق، معلقاً :"رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر تعرض للإصابة بشد عضلي في العضلة الخلفية في المباراة، وتابع بأنه قام بتغيير اللاعب وخروجه من المباراة للحفاظ عليه من التعرض لإصابة قوية أو تفاقم الشد في العضلة الخلفية"