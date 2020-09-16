شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف..أحمد حسن يصعد بالمنتخب لنصف نهائى أمم 2010 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد مباراة المنتخب الوطنى أمام الكاميرون فى الدور ربع نهائى من كأس الأمم الأفريقية 2010 من المباريات التى لا تنسى لأحمد حسن قائد الفراعنة وعميد لاعبى العالم بعدما نجح فى إحراز هدفين للمنتخب المصرى بالإضافة لإحراز هدف عكسى لصالح المنتخب الكاميرونى بالخطأ فى مرمى عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب .

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كما كانت تلك المباراة رقم 170 لأحمد حسن التى يحمل فيها تيشرت المنتخب والتى حصل بعدها على لقب عميد لاعبى العالم والتى لم يستطع أى لاعب بالعالم حتى الآن من كسره .

وتقدم المنتخب الكاميرونى فى تلك المباراة بالهدف الأول ، ثم تعادل أحمد حسن من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وينتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى ، ليلجأ ألفريقان للوقت الإضافى ويستطيع محمد ناجى جدو من إحراز هدف التقدم للفراعنة قبل أن يعود الصقر ويحرز الهدف الثانى له والثالث للمنتخب.