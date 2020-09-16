شكرا لقرائتكم بيراميدز يسعى لإيقاف نزيف النقاط أمام وادي دجلة الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه وادى دجلة نظيره بيراميدز في الثامنة والنصف مساء اليوم الاربعاء على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الاثارة والمتعة يدخلها الفريق الدجلاوى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من انبى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر بيراميدز من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 13 وتعادل في 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

وطالب اليوناني بابافاسيلو المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بالعودة لقطار الانتصارات مجدداً وإستعادة التركيز وإستغلال أنصاف الفرص لعبور مباراة الليلة بالنقاط الثلاث لتحسين مركز الفريق في جدول المسابقة في المقابل يسعى الكرواتى انتى تشاتيتش المدير الفني لبيراميدز لإيقاف مسلسل نزيف النقاط الذى يطارده منذ الخسارة من الزمالك حيث تلقى ثلاثة هزائم متتالية دفعته للمركز الرابع بالمسابقة ويأمل في تجاوزها وإستعادة الانتصارات الغائبة.

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ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام بيراميدز مكون من :"محمد عبدالمنصف ، خالد رضا، محمود مرعي، إسحاق يعقوبو، أحمد رمضان بيكهام ، محمد عبدالعاطي، حسام عرفات، عمرو صالح ، مروان حمدي، محمد هلال، عبدالكبير الوادي".

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام وادى دجلة مكون من :"مهدي سليمان- علي جبر - أحمد أيمن منصور - عمر جابر- محمد حمدي- إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - محمد فاروق - جون انطوي".