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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك القادمة ضد أسوان

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد أسوان

ينطلق موعد مباراة الزمالك القادمة ضد أسوان يوم الجمعة المقبل 18-9-2020 على ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز في لقاء يبحث فيه الفريق الأبيض عن تأمين المركز الثانى.

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد أسوان حيث يسعى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك لتأمين المركز الثانى فى جدول الدورى بالفوز فى جميع مبارياته القادمة، بعد تحقيق الفوز على الإنتاج الحربى فى الجولة الـ 27 مساء الأحد باستاد القاهرة، ليرفع رصيده للنقطة 55 فى المركز الثانى بجدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد أسوان

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد أسوان

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد أسوان خيث خاض الفريق الأبيض 27 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 37هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً، علماً بأنه سيتم خصم ثلاث نقاط من الفارس الأبيض بنهاية الموسم لعدم حضوره مباراة القمة مع الأهلى في الدور الأول للمسابقة

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد أسوان حيث يغيب اللاعب المغربي محمد أوناجم، المحترف ضمن صفوف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن مباراة الفارس الأبيض المقبلة في الدوري ويأتي ذلك بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات، بعد حصول اللاعب على بطاقة صفراء خلال مباراة الإنتاج الحربي، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، في افتتاح مباريات الجولة 27 من عمر الدوري المصري الممتاز.