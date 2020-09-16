شكرا لقرائتكم اليوم.. الأهلي يبدأ الاستعدادا لمواجهة المقاصة فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم، الأربعاء ،تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد حصول الفريق على راحة أمس الثلاثاء بعد مواجهة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري العام، ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة يوم السبت المقبل والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري العام، وتعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء أول أمس، الإثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدورى الممتاز، وبذلك يتأجل حسم الأهلي لبطولة الدوري الممتاز، حيث كان يحتاج الفوز للفوز بالبطولة رسمياً، ورفع الأهلي رصيده إلى 72 ويبقي في القمة، ورفع الاتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقي في المركز الخامس.

وتحدث السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق عقب تعادل فريقه في مباراة الاتحاد السكندري بدون أهداف معلقاً : "واجهنا خصما قويا وخرجنا بنقطة من المباراة وهذه هي كرة القدم.. التعادل غير مرتبط بالأسباب النفسية أو استعداد اللاعبين للتتويج باللقب ولدينا العديد من المباريات لحسم الدوري".

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وأضاف فايلر: "لم نفكر في الاحتفال باللقب أو نخطط لأي شىء.. لدي العديد من اللاعبين وتعديل التشكيل حسب حاجة المباراة وطبيعة الفريق المنافس"، وعن مستوى النيجيري جونيور أجاي قال: "أجاي بعيد عن مستواه ويحتاج إلى بعض الوقت"، وحول أداء حكم المباراة قال فايلر: "لا أريد التعليق على التحكيم وأداء حكم المباراة ".

وكشف فايلر السبب وراء استبدال رامي ربيعة مدافع الفريق، معلقاً :"رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر تعرض للإصابة بشد عضلي في العضلة الخلفية في المباراة، وتابع بأنه قام بتغيير اللاعب وخروجه من المباراة للحفاظ عليه من التعرض لإصابة قوية أو تفاقم الشد في العضلة الخلفية"