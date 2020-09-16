شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة..الجونة الجريح يستدرج سموحة لتصحيح المسار في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الجونة نظيره سموحة في تمام السادسة مساء اليوم الاربعاء على ستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة بين الفريقين يدخلها الفريق الساحلى بمعنويات منخفضة بعدما تلقى هزيمة ثقيلة في مباراته الأخيرة بالمسابقة أمام الطلائع برباعية مقابل هدف فيما خطف الفريق السكندرى تعادلا مثيراً من أنياب الزمالك بثلاثة أهداف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 7 وتعادل في مثلهم وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 33 هدف فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 6 وتعادل في 15 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 33 هدف وتلقت شباكه 30 هدفاً.

وتعد مباراة اليوم الظهور الأول لرضا شحاته مديراً فنياً للجونة بعد توليه المسئولية بشكل مؤقت عقب قرار إدارة ناديه برحيل البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفني للفريق عن منصبه بسبب سوء النتائج والخسارة من الطلائع برباعية وتعد هذه هي المرة الثانية التي يظهر فيها رضا شحاته مديراً فنياً للجونة بشكل مؤقت حيث طالب لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لمواصلة الزحف نحو مراكز الأمان بالمسابقة وإستغلال إقامة المباراة على ملعبهم في المقابل يطمح أحمد سامى المدير الفني لسموحة في تحقيق فوزه الأول مع الفريق بعد التعادل مع الزمالك بالوقت القاتل في أول مباراة يقودها فنياً خلفا لحمادة صدقى الذى رحل عن منصبه .

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ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام سموحة مكون من :" إسلام طارق -جوزيف جوناثان - لؤي وائل - محمد نجيب - محمود الجزار - كيامبادي - سارج اجا - أكرم توفيق - إسلام محارب - أحمد ياسر ريان - والتر بواليا".

ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام الجونة مكون من :" الهانى سليمان ، محمد كوفى، رجب نبيل، محمد الترهونى ، محمود حليمو، ناصر ماهر، ديريك نسيبامبى، أحمد جمال، ، شريف رضا ، حسام حسن، محمد طلعت".