رياضة | مؤشر جديد يقرب بيل من مغادرة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مؤشر جديد يقرب بيل من مغادرة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف جوناثان بارنيت، وكيل أعمال الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد، بالتفاوض مع توتنهام هوتسبير.

وقال وكيل بيل في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "اللاعب الويلزي لا يزال يحب السبيرز، نحن في محادثات، إنه المكان الذي يريد أن يكون فيه".

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وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية، أن أقرب خيار هو إعارة بيل للسبيرز، مع عدم استبعاد شرط الشراء النهائي.

وربما يكون راتب بيل، أكبر عقبة أمام توتنهام حاليًا، حيث يتقاضى نحو 600 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.