شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يقرر غلق صفحة المقاولون ويستعد لمواجهة إنبي في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو صفحة مباراة المقاولون العرب التى أقيمت مساء الثلاثاء على ستاد الاسماعيلية فى الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، حيث يستعد الدراويش لمباراة انبى المقرر لها الثالثة عصر الاثنين المقبل على ستاد بتروسبورت فى الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة.

فى سياق أخر ، أكد حسني عبد ربه، قائد نادى الإسماعيلى السابق، أنه سيعقد جلسة مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث إنقاذ قلعة الدراويش بعد تراجع النتائج بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه لا يطالب بإقالة إبراهيم عثمان رئيس النادى ولكن نسعي لإنقاذ الإسماعيلى.

وأضاف حسني عبد ربه فى تصريحات تليفزيونية أن محمد حمص المدرب العام للفريق رحل عن الدراويش بسبب رغبته في ذلك وليس كما تردد حول طلب المدرب الجديد البرازيلي ريكاردو رحيله، مؤكداً: "حمص رحل بسبب عدم وجود دور له".