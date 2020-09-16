شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلي القادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلى القادمة



موعد مباراة الأهلى القادمة حيث يواجهة المارد الأحمر نظيره مصر للمقاصة على ستاد القاهرة الدولى يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلى القادمة



موعد مباراة الأهلى القادمة ويغيب عن اللقاء النجم أحمد فتحي بسبب حصوله على كارت أحمر في مباراة الاتحاد بعد تدخله القوي مع اللاعب محمود رزق مما تسبب في إصابة الأخير وخروجه من أرض الملعب.

موعد مباراة الأهلى القادمة



موعد مباراة الأهلى القادمة وتنتظر جماهير الأهلى حصول فريقها على درع الدوري في المباراة القادمة أمام مصر للمقاصة خاصة بعدما تأجلت فرحتهم بسبب التعادل السلبي أمام الاتحاد السكندري في الجولة 27 من المسابقة.

Advertisements

موعد مباراة الأهلى القادمة



موعد مباراة الأهلى القادمة وتأجل تتويج النادي الأهلي بطلاً لمسابقة الدوري المصري الممتاز للجولة القادمة بعد أن فاجئه الاتحاد السكندري بأداء قوي في اللقاء الذي جمعهما في الجولة 27 من عمر البطولة ولم يتمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز المرجو والحصول على الثلاث نقاط الفاصلة والمنتظرة، حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين بعد أن أضاع أحمد رفعت ضربة الجزاء المحتسبة لفريقه في الدقيقة 62 من عمر المباراة حيث تصدى لها الشناوي ببراعة.

موعد مباراة الأهلى القادمة



ويحتل المقاصة المركز الثامن في الترتيب برصيد 33 نقطة، وكانت آخر مباراة جمعته بالشياطين الحمر في الدوري خسر فيها الفريق بهدفين مقابل لاشيء، ويسعى الفريق لتقديم أداء متميز وحصد المزيد من النقاط لتحسين ترتيبه في الجدول.