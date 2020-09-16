- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلي القادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلى القادمة
موعد مباراة الأهلى القادمة حيث يواجهة المارد الأحمر نظيره مصر للمقاصة على ستاد القاهرة الدولى يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
موعد مباراة الأهلى القادمة
موعد مباراة الأهلى القادمة ويغيب عن اللقاء النجم أحمد فتحي بسبب حصوله على كارت أحمر في مباراة الاتحاد بعد تدخله القوي مع اللاعب محمود رزق مما تسبب في إصابة الأخير وخروجه من أرض الملعب.
موعد مباراة الأهلى القادمة
موعد مباراة الأهلى القادمة وتنتظر جماهير الأهلى حصول فريقها على درع الدوري في المباراة القادمة أمام مصر للمقاصة خاصة بعدما تأجلت فرحتهم بسبب التعادل السلبي أمام الاتحاد السكندري في الجولة 27 من المسابقة.
موعد مباراة الأهلى القادمة
موعد مباراة الأهلى القادمة وتأجل تتويج النادي الأهلي بطلاً لمسابقة الدوري المصري الممتاز للجولة القادمة بعد أن فاجئه الاتحاد السكندري بأداء قوي في اللقاء الذي جمعهما في الجولة 27 من عمر البطولة ولم يتمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز المرجو والحصول على الثلاث نقاط الفاصلة والمنتظرة، حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين بعد أن أضاع أحمد رفعت ضربة الجزاء المحتسبة لفريقه في الدقيقة 62 من عمر المباراة حيث تصدى لها الشناوي ببراعة.
موعد مباراة الأهلى القادمة
ويحتل المقاصة المركز الثامن في الترتيب برصيد 33 نقطة، وكانت آخر مباراة جمعته بالشياطين الحمر في الدوري خسر فيها الفريق بهدفين مقابل لاشيء، ويسعى الفريق لتقديم أداء متميز وحصد المزيد من النقاط لتحسين ترتيبه في الجدول.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.