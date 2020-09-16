شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تحدد 15 أكتوبر موعدا لانتهاء دورى القسم الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل يوم 15 أكتوبر المقبل موعدا لانتهاء دورى القسم الثانى لكرة القدم الذى سيتم استئنافه يوم 20 سبتمبر الجارى، بينما استقر مسؤولو اتحاد الكرة على إقامة نهائى بطولة كأس مصر قبل انطلاق الموسم الجديد فى حال صعود الأهلى والزمالك لنهائى كأس مصر، ونفس الوقت فى حال صعود أحدهما لنهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 6 نوفمبر المقبل، لاسيما أن معسكر المنتخب سيقام فى الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر والذى يستعد فيه الفراعنة لمباراتىّ توجو فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكاس امم افريقيا والتي تقام في الكاميرون 2022.

من ناحية أخرى، علّق مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على طلب نادى مصر بتفريغ محادثات طاقم حكام لقاء الفريق مع الاتحاد السكندرى فى الجولة 26 للدورى، وقال مسؤولو اتحاد الكرة إنه لا يحق لأى نادٍ تفريغ المحادثات لأنها تكون سرية وليست مادة للاطلاع عليها من جانب مسؤولى الأندية.

وأضاف مسؤولو اتحاد الكرة أن هذا الأمر يتم من خلال إرسال مباريات الدورى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لمتابعة طريقة تطبيق تقنية الفيديو، والتأكد من استجابة الحكام لاستدعاء حكام الفيديو فى المباريات لأنه إذا ثبت من خلال التسجيلات أن حكم الساحة تجاهل حكم الفيديو يتم إيقافه من جانب الفيفا.

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وكان مسؤولو نادى مصر أكدوا أن اللاعبين سمعوا حكم الفيديو يؤكد لحكم الساحة أحقية نادى مصر فى الحصول على ركلة جزاء بآخر دقيقة من المباراة.

وكان اتحاد الكرة أسند المباراة لطاقم حكام يضم كلا من: أحمد العدوى حكم ساحة كريم مهيا وخالد رمضان مساعدين علاء صبري حكم رابع عمرو الشناوي حكم فيديو محمد التابعي مساعد حكم فيديو.