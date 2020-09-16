ثنائية حمدالله تضع النصر على مشارف التأهل

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الدوحة: واصل المهاجم المغربي المتألق عبد الرزاق حمدالله هوايته التهديفية وسجل هدفي فريقه النصر السعودي في مرمى سيباهان اصفهان الايراني (2-صفر) الثلاثاء في الدوحة ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة لدوري ابطال اسيا لكرة القدم، في حين سقط السد القطري في فخ التعادل المثير مع العين الاماراتي 3-3 ضمن المجموعة ذاتها.

وسجل حمدالله الهدفين في الدقيقتين 29 و48.

ورفع النصر رصيده إلى 7 نقاط مقابل 5 نقاط للسد القطري الذي تعادل مع العين الإماراتي 3-3، و3 نقاط لسيباهان ونقطة واحدة للعين.

وبات النصر في وضع اكثر من جيد لبلوغ الدور الثاني للمسابقة القارية.

وسيطر الحذر على مجريات الشوط الاول الذي غابت فيه الفرص الخطرة حتى نجح النصر في افتتاح باب التسجيل من ركلة حرة عندما لعب الأرجنتيني غونزالو مارتينيز كرة عرضية سددها المغربي عبدالرزاق حمدالله برأسه على يمين الحارس الإيراني بايام نيازماند (29).

وكان مارتينيز (27 عاما) يخوض اولى مبارياته الرسمية في دوري الابطال في صفوف النصر بعد انتقاله اليه من صفوف اتلانتا يونايتد الاميركي الاسبوع الماضي.

ولاحت فرصة أخرى للنصر لمضاعفة النتيجة ولكن خالد الغنام لعب الكرة بعيداً عن المرمى (34).

ولم يمض على انطلاقة الشوط الثاني سوى دقيقتين حتى عزز النصر تقدمه بهدف ثان بعد مجهود فردي من سلطان الغنام الذي هيأ الكرة لزميله حمدالله الذي فأطلقها قوية على يسار نيازماند (48).

وكاد حمدالله يسجل الهاتريك لكنه تعثر أثناء تسديد الكرة رغم انفراده بالمرمى (54).

وفي المجموعة ذاتها، انتهت مباراة السد والعين بتعادل مثير 3-3.

سجل اكرم عفيف (35) والاسباني سانتي كازورلا (55) والجزائري بغداد بونجاح (60) اهداف السد، والتوغولي لابا كودجو (5) والكازاخستاني اسلام خان (38) وخوخي بوعلام (67 بالخطأ في مرماه) اهداف العين.

وفشل العين في تحقيق الفوز في دور المجموعات للمباراة التاسعة تواليا، منذ ان تجاوز الريان القطري 4-1 في نسخة 2018.

وقال مدافع العين بندر الاحبابي ان "المباريات المقبلة ستكون وكأنها لقاءات نهائية بالنسبة لنا، ويجب ان ندخل كل منها من اجل الفوز بسبب ترتيبنا الاخير".

وتابع "أشكر لاعبي العين على ما قدموه، وكنا الاقرب للفوز لولا بعض الاخطاء الفردية".

من جهته، قال حسن الهيدوس لاعب السد "بدأنا المباراة بشكل سيء، واستطاع العين ان يستفيد من المرتدات ليسجل 3 أهداف. نملك مباراة ثانية معه ولا مجال للتفريط فيها".

ولم يمهل للعين اصحاب الارض سوى 5 دقائق لافتتاح التسجيل، بعد عرضية من الانغولي ويلسون برونو سددها كودجو مباشرة في شباك سعد الشيب.

وسجل السد التعادل بعدما أبعد حارس العين خالد عيسى بقدمه رأسية بيدرو ميغيل ذهبت الى رمية تماس، ومن نفس الكرة ارسل الكوري الجنوبي نام تاي هي عرضية سددها اكرم عفيف على الطائر في الشباك(35).

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ولكن العين عاد للتقدم بعد خمس دقائق اثر تسديدة من بعد 30 مترا لاسلام خان خدعت الشيب تماما (38).

وبدأ السد الشوط الثاني بقوة وأصاب النشيط عفيف القائم (48)، قبل ان يسجل كازولا القادم الى الفريق القطري من فياريال في اب/اغسطس الماضي التعادل مستغلا تمريرة بونجاح المتقنة (55).

وتقدم السد للمرة الاولى عبر بونجاح (60)، لكن الاثارة استمرت بعدما ادرك العين التعادل اثر ركلة حرة سددها الاحبابي وحولها بوعلام بالخطأ في مرماه (67).

الحق بيرسيبوليس الايراني الخسارة الاولى بالتعاون السعودي بنتيجة 1-صفر ضمن المجموعة الثالثة.

وسجل شجاعي خليل زاده هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83.

وعلى الرغم من الخسارة بقي التعاون متصدرا للمجموعة بفارق المواجهات المباشرة مع الدحيل القطري الذي تغلب على الشارقة الاماراتي 2-1 في وقت سابق اليوم، في حين رفع بيرسيبوليس رصيده الى 4 نقاط.

وبعد فترة جس نبض بين الفريقين دامت 20 دقيقة، كانت الفرصة الاولى لمدافع التعاول البرازيلي ياغو سانتوس الذي سدد كرة رأسية قوية مرت فوق العارضة.

وأضاع الأسترالي ميتشيل ديوك أخطر فرص الشوط الأول بعد أن مرره له فهد الرشيدي الكرة فسدد الكرة خطرة على المرمى ارتطمت بالحارس الايراني حمد لاك ومن ثم في القائم لتعود مجددا إلى ديوك الذي سددها مجددا ولكن الحارس أبعدها (34).

ومع الدقيقة (53)، بدأ التعاون في التراجع لمناطقة ما جعل فريق بيرسيبوليس يستلم المبادرة وشن الهجمة تلو الاخرى حتى تمكن مدافعه خليل زاده من احراز هدف المباراة الوحيد اثر تسديدة مستغلا ركلة ركنية (83).

وفي المجموعة ذاتها، فاز الدحيل القطري على الشارقة الاماراتي 2-1ز

وسجل المعز علي (41) والايراني رامين رضائيان (51) هدفي الدحيل، والبرازيلي ايغور كورونادو (58 من ركلة جزاء) هدف الشارقة.

وسجل المعز علي هداف كأس آسيا 2019 التقدم للدحيل بعدما تلقى تمريرة البرازيلي ادواردو رودريغيس سددها زاحفة في شباك الحارس عادل الحوسني (41).

واضاف رضائيان الهدف الثاني لبطل الدوري القطري، بعد ركلة حرة رائعة سددها بعيدا عن متناول الحوسني (51).

وقلص الشارقة الفارق بعد نيله ركلة جزاء اثر اعاقة كورونادو من المعز علي، سددها اللاعب البرازيلي بنفسه بنجاح (59).

وقال المعز علي "الدحيل استحق الفوز وقدم مباراة قتالية. نجحنا في حصد 3 نقاط مهمة امام فريق كنا نعرف قوته كونه توج بلقب الدوري الاماراتي".

وتابع:" لدينا مباراة ثانية مع الشارقة، وعلينا الفوز مجددا وقطع خطوة نحو التأهل".