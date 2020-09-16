بطولة فرنسا: مونبلييه يحرم ليون من الصدارة

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باريس: حرم مونبلييه ضيفه ليون من احتلال المركز الاول في بطولة فرنسا لكرة القدم بفوزه عليه 2-1 الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الاولى.

وسجل تيجي سافينييه هدفي مونبلييه في الدقيقتين 38 من ركلة جزاء و59، والهولندي ممفيس ديباي (82 من ركلة جزاء) هدف ليون.

وارتقى مونبلييه في المقابل الى المركز السادس برصيد 6 نقاط مقابل 4 لليون صاحب المركز الحادي عشرز

وتتصدر اندية رين وموناكو وليل برصيد 7 نقاط لكل منها.

وكانت المفاجأة في صفوف ليون قرار مدربه رودي غارسيا في بدء المباراة من دون هدافه الهولندي ممفيس ديباي في ظل تقارير تشير الى رغبة برشلونة في التعاقد معه ليلعب باشراف مدربه السابق في منتخب بلاده رونالد كومان.

وكان ديباي سجل 3 اهداف حتى الان جميعها في مرمى ديجون يتصدر بها ترتيب الهدافين قبل ان يعزز رصيده الى 4 هذا المساء.

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جاء الشوط الاول متكافئا بين اللاعبين وكانت نقطة التحول عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح مونبلييه اثر اعاقة تعرض لها تيجي سافانييه داخل المنطقة من قبل ليو دوبوا سددها الاول بطريقة "بانينكا" مانحا التقدم لفريقه (38).

وزادت مهمة ليون صعوبة في العودة في المباراة اثر طرد لاعب وسطه حسام عوار لتلقيه بطاقتين صفراوين تواليا في الدقيقتين 43 ثم 45، ليكمل فريقه الشوط الثاني بأكلمه بعشرة لاعبين.

واضاف سافانييه الهدف الثاني ايضا لفريقه عندا استثمر كرة عرضية فاودعها شباك البرتغالي انطوني لوبيس (59).

ولاح الامل الى ليون عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء اثر عرقلة حارس مونبلييه هيلتون لريان شكري داخل المنطقة ادت الى طرد الاول، فانبرى لها ديباي الذي شارك في الشوط الثاني بنجاح (82).

وضغط ليون بقوة في الدقائق الاخيرة على مرمى مونبلييه في محاولة لادراك التعادل لكن من دون طائل.