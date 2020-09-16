شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخضع لتحليل رابيد تيست اليوم استعدادا لمواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو الزمالك إلى التحاليل الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا "رابيد تيست"، اليوم الأربعاء، قبل انطلاق مران الفريق الذى يستعد لمواجهة نظيره أسوان، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على استاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة على هذا المركز بين أندية المربع الذهبى، وذلك بعدما اقترب الأهلى من حسم لقب الدورى.

ونجح الزمالك فى تحقيق فوز مهما على الإنتاج الحربى، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأحد الماضى، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، بهدف دون رد، أحرزه مصطفى محمد، ليتصدر قائمة هدافى الأبيض فى الدورى الممتاز هذا الموسم، برصيد 9 أهداف.

وبعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربى يحتل الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجاري، طبقًا لقواعد المسابقة.

فيما يحتل أسوان المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، وذلك عقب فوزه بالأمس على طنطا، بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليكون بهذا قد خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وهُزم فى مثلهم، فيما سجل لاعبيه 33 هدفًا واستقبلت شباكه 39 هدفًا.