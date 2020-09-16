شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يهاجم المعلق محمد الكواليني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، المعلق الرياضي محمد الكواليني، بسبب حديثه عن خصم ثلاث نقاط من الزمالك مع نهاية الدوري الممتاز، خلال تعليقه على لقاء المقاولون والاسماعيلي.
وقال مرتضى في تصريحات لفناة الزمالك:«أندهش من معلق على مباراة الاسماعيلي والمقاولون ويتحدث عن الزمالك وخصم النقاط».
وأضاف:«من قبل رفض ذكر إسم رمضان صبحي لمجرد رحيله عن الأهلي»
وواصل:«عرفنا أنك أهلاوي، وأقسم لك أن الزمالك لن يُخصم منه أي نقطة».
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