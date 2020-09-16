شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحي يشكر أحمد فتحي ويكشف عن مصير سيسيه ورفعت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، الشكر والتحية لأحمد فتحي، نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، بعد اعتذاره له ولمحمود رزق بعد التسبب في اصابة الأخير خلال مباراة الفريقين بالدوري.

وقال مصيلحي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:«أشكر أحمد فتحي، نعرف جيداً أنه لاعب محترم ولم يكن يقصد اصابة رزق وسيقوم بزيارة مدافع الاتحاد، واوجه له التحية بعد الاعتذار لنادينا».

وعن موقف الاتحاد من تجديد اعارة أحمد رفعت ورزاق سيسيه قال مصيلحي:«نريد استمرار الثنائي ولكن لازال لم تجمعنا جلسة بمرتضى منصور رئيس الزمالك الذي بساند النادي الأخضر على مدار السنوات الأخيرة وتربطني به علاقات طيبة».