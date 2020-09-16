شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى: على مسؤوليتي فايلر سيرحل عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على اقتراب رحيل السويسري رينيه فايلر، من منصبه مديراً فنياً للاهلي. وقال مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك:«على مسئوليتي فايلر سيرحل عن الأهلي قريباً». وأوضح:«ضغط المباريات والأزمات التي افتعلها عمرو الجنايني في الكرة المصرية تسببت في انزعاج المدربين الأجانب للدوري الممتاز». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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