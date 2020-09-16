شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: رئيس النادي الذي سيتعاقد معه كارتيرون لن يفلت مني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توعد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، المسؤول عن النادي الذي سيتعاقد معه الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للفريق.
مرتضى أكد في تصريحات لقناة الزمالك:«رئيس النادي الذي سيتعاقد مع كارتيرون لن يفلت مني ومن لساني».
وأوضح:«الرياضة كانت تخدم السياسة في السابق، ولكن من الصعب أن تصبح الرياضية وسيلة لافساد العلاقات السياسية بين الدول».
وأتم تصريحاته:«لن نظلم التعاون السعودي الذي منحته مصطفى فتحي من قبل، وسننتظر ما سيحدث ولكن من المؤسف أن تتم القرصنة والخطف في الأندية والدول الكبرى».
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