شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه سبورتنج فى نهائى دورى سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم الأربعاء فريقا كرة سلة سيدات سبورتنج مع نظيره الأهلى فى إطار منافسات الجولة الثانية من الدور النهائى لبطولة دورى السوبر ، best of 3 ، و التى تقام بصالة الشباب و الرياضة باكتوبر، يدخل عمرو عاشور الميدر الفنى للفريق السكندرى اللقاء و لديه عدة عوامل يستند إليها منها قوة بعض اللاعبات مثل هاجر عامر ، و جنى هيثم ، و نادين ياسر ، و اسرار ماجد ، فى المقابل يحاول على هاشم المدير الفنى لسلة الاهلى تعويض الخسارة امام سبورتنج فى المباراة التى جمعت الفريقين أول امس بالجولة الاولى ، والتى انتهت بفوز الفريق السكندرى 76/83 .

ويعتمد على هاشم المدير الفني للأهلي ، على أكثر من لاعبة من القوام الأساسى للفريق مثل ثريا محمد ، و هالة مصطفى ، و دينا عمرو ، وهبة عبدالرحمن ، وجنة مصطفى ، وفي حالة فوز سبورتنج فى مباراة اليوم يعنى تتويجه ببطولة دورى سوبر سيدات كرة السلة ، وحالة فوز الاهلى يلتقى الفريقان فى المباراة الثالثة وهى الحاسمة التى ستقام يوم الجمعة حالة الحاجة إليها .

وتمكن سبورتنج من الفوز على الأهلي في المباراة الأولى التي اقيمت اليوم الإثنين على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر بنتيجة 83/76. وتقام المباراة الثانية من الدور النهائي مساء يوم الاربعاء المقبل في نفس الصالة، على أن تقام المباراة الثالثة في حالة الحاجة لها يوم الجمعة في نفس الموعد.