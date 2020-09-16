شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه سبورتنج فى نهائى دورى سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم الأربعاء فريقا كرة سلة سيدات سبورتنج مع نظيره الأهلى فى إطار منافسات الجولة الثانية من الدور النهائى لبطولة دورى السوبر ، best of 3 ، و التى تقام بصالة الشباب و الرياضة باكتوبر، يدخل عمرو عاشور الميدر الفنى للفريق السكندرى اللقاء و لديه عدة عوامل يستند إليها منها قوة بعض اللاعبات مثل هاجر عامر ، و جنى هيثم ، و نادين ياسر ، و اسرار ماجد ، فى المقابل يحاول على هاشم المدير الفنى لسلة الاهلى تعويض الخسارة امام سبورتنج فى المباراة التى جمعت الفريقين أول امس بالجولة الاولى ، والتى انتهت بفوز الفريق السكندرى 76/83 .
ويعتمد على هاشم المدير الفني للأهلي ، على أكثر من لاعبة من القوام الأساسى للفريق مثل ثريا محمد ، و هالة مصطفى ، و دينا عمرو ، وهبة عبدالرحمن ، وجنة مصطفى ، وفي حالة فوز سبورتنج فى مباراة اليوم يعنى تتويجه ببطولة دورى سوبر سيدات كرة السلة ، وحالة فوز الاهلى يلتقى الفريقان فى المباراة الثالثة وهى الحاسمة التى ستقام يوم الجمعة حالة الحاجة إليها .
وتمكن سبورتنج من الفوز على الأهلي في المباراة الأولى التي اقيمت اليوم الإثنين على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر بنتيجة 83/76. وتقام المباراة الثانية من الدور النهائي مساء يوم الاربعاء المقبل في نفس الصالة، على أن تقام المباراة الثالثة في حالة الحاجة لها يوم الجمعة في نفس الموعد.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يواجه سبورتنج فى نهائى دورى سيدات السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.