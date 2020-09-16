الزمالك: كارتيرون اعتذر عن عدم الاستمرار مع الفريق لـ"ظروف خاصة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي، رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، عن تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة. وكان كارتيرون قد قرر دفع الشرط الجزائي لنادي الزمالك وأبلغ مجلس الإدارة برغبته في الرحيل الفوري عن الفريق. Advertisements ووفقاً لما جاء في الموقع الرسمي لنادي الزمالك "باتريس كارتيرون يُبلغ الزمالك اعتذاره عن عدم استكمال مهمة قيادة فريق الكرة بالنادي لظروف خاصة". ويستعد الزمالك لملاقاة أسوان يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ28 لمسابقة الدوري. ونجح كارتيرون في قيادة الزمالك لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتُوج مع الفريق بكأس السوبر الأفريقي وكأس السوبر المصري.

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