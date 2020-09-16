"ليس بسبب الأموال".. أول تعليق من كارتيرون بعد رحيله عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فسَّر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للزمالك، قرار رحيله عن القلعة البيضاء، مشيرا إلى أنه كان ينتظر التوقيت المناسب للكشف عن رغبته.

وكان كارتيرون طلب مهلة للتفكير في العروض التي قدمها له مرتضى منصور رئيس الزمالك بشأن البقاء في النادي، قبل أن يعود إلى المكتب مجددا لإعلان قراره النهائي.

وقال كارتيرون، في جلسته مع مجلس إدارة الزمالك: "أشكر مجلس إدارة الزمالك على الفترة التي قضيتها، قرار الرحيل كنت أدرسه منذ فترة، وليس بسبب الأموال".

وأضاف: "قرار رحيلي عن الزمالك ليس وليد أمس، إنما كنت أدرسه لفترة طويلة، وكنت أنتظر التوقيت المناسب لإعلانه، والقرار أصبح نهائيا ولا رجعة فيه".

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وأكمل: "أرى أن الفريق لديه شهر كامل من أجل التحضير لدوري أبطال إفريقيا، وهذا وقت كافي".

وأتم كارتيرون قائلا: "متفهم رد فعل مجلس الإدارة والجماهير، لكني أتوجه بالشكر على المعاملة الجيدة".

ليرد مرتضى منصور قائلا: "لا يوجد مدرب أو لاعب سيستمر بالإكراه داخل النادي، كارتيرون لم يتدخل أي أحد في عمله، وكان يختار التشكيل الذي يريده".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "حزين ومصدوم من قرار كارتيرون، لأننا كنا نأمل أن يستمر معنا هذا الشهر حتى نهاية بطولة دوري أبطال إفريقيا".

يُذكر أن الزمالك سيواجه فريق أسوان يوم الجمعة المقبل في بطولة الدوري، ومن المقرر أن يلتقي أمام الرجاء المغربي خلال الشهر المقبل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.