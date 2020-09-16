تاكيس: تدريب الزمالك شرف لي.. ولكن لايوجد أي مفاوضات رسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: نفى المدير الفني السابق لنادي وادي دجلة، تاكيس جونياس، وجود أي مفاوضات رسمية مع الزمالك ليكون خليفاً لكارتيرون. وقال جونياس، خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج "أوضة اللبس":"من الشرف لي قيادة نادي الزمالك (أكبر أندية أفريقيا)، ولاعبي الزمالك قادرون على تطبيق أسلوبي". وأتم المدير الفني السابق لوادي دجلة حديثه بـ:"أنا مُتواجد في اليونان في التوقيت الحالي وأتمني العودة قريباً لمصر، هناك مفاوضات لتدريب نادي الزمالك لكنها ليست رسمية". وكان مصدر مسؤول بنادي الزمالك، قد أشار إلى أن المدير الفني الفرنسي لفريقه، باتريس كارتيرون يرغب في الرحيل؛ حيث رفض كل محاولات اقناعه للبقاء.

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