"بعد رحيله من الزمالك".. مصدر لمصراوي يكشف النادي الجديد لكارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

أكد مصدر، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لنادي الزمالك، اتم اتفاقه بشأن تدريب الفريق.

وقرر كارتيرون استخدام بند الشرط الجزائي، وأخطر إدارة الزمالك برغبته في الرحيل الفوري عن تدريب الفريق.

وقال مصدر مسؤول في نادي التعاون السعودي خلال تصريحاته لـ"الخليج 365" "لقد اتفقنا مع كارتيرون على تولي تدريب الفريق في المرحلة المقبلة".

وتابع "تواصلنا مع كارتيرون بشأن أن يتواجد مع الفريق في أقرب فرصة من أجل التواجد معنا في دوري أبطال أسيا والاستعداد للموسم الجديد".

وأضاف "كارتيرون طلب أن يتأجل توقيت تدريبه للفريق من أجل التواجد مع الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

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واختتم "أكدنا له حاجتنا الشديدة لوجوده مبكراً من أجل دوري أبطال أسيا والموسم الجديد في الدوري السعودي".

وكانت إدارة التعاون السعودي قد قررت في وقت سابق إقالة باولو سيرجيو من تدريب الفريق، على خلفية النتائج المتذبذبة للفريق في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وقامت إدارة التعاون عينت عبد الله العسيري لقيادة الفريق، لحين الاتفاق مع مدير فني جديد لخلافة سيرجيو.

ويتصدر التعاون السعودي ترتيب مجموعته في دوري أبطال أسيا برصيد 6 نقاط من 3 مباريات بالتساوي مع الدحيل القطري.

وأنهى التعاون الدوري السعودي لموسم 2019/2020، في المركز الـ12 برصيد 35 نقطة.