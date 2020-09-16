خاص.. طارق العشري مديرا فنيا لحرس الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن اللواء حلمي مشهور، المشرف العام على الكرة بنادي حرس الحدود، عودة طارق العشري للقيادة الفنية للفريق، خلفا لمحمد حليم الذي تقدم باستقالته.
وقال مشهور، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن طارق العشري عاد رسميًا إلى حرس الحدود، مشيرا إلى أنه سيقود التدريبات بدءً من غد الأربعاء.
وأضاف: "محمد حليم سيعود كمدرب عام في الجهاز الفني الجديد لحرس الحدود بقيادة طارق العشري".
وأتم مشهور تصريحاته قائلا: "طارق العشري من أبناء النادي ولم يتأخر عن تدريب الفريق نهائيًا".
يُذكر أن حرس الحدود يحتل المركز الثالث من القاع في جدول ترتيب الدوري وفي جعبته 26 نقطة بعد خوضه 26 مباراة.
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