مرتضى منصور يوجه رسالة للاعبي الزمالك بعد رحيل كارتيرون

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للفريق.

وقال مرتضى للاعبي الزمالك في اجتماعه بهم وتم إذاعته عبر قناة الزمالك :"مفيش مدرب أقوى من اللاعبين، واللاعبين هم الأقوى والأساس وهذا الأمر في

كل أنحاء العالم".

وأضاف :"الفريق لا يحتاج لفترة إعداد خلال الفترة المقبلة وأنتم على أتم الاستعداد وسنتعاقد مع مدير فني أجنبي على أعلى مستوى".

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وأكمل :"الجهاز المحلي سيكون بشكل مؤقت لحين استقدام مدير فني أجنبي جديد للفريق وسيكون

أفضل من كارتيرون والذي كان جالس في المنزل وقت تعاقدنا معه". وأضاف :"كارتيرون هو الذي طلب تجديد عقده مع الزمالك والجمهور لن يشكره على الفترة التي قضاها".

ووجه مرتضى سؤالًا للاعبين بضرورة تحمل المسئولية في الفترة المقبلة وعدم التأثر برحيل كارتيرون بشكل نهائي.

وأعلن مرتضى عن حضور الجماهير في لقاء الإياب أمام الرجاء المغربي بالدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.