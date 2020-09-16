مرتضى منصور يوجه تحذيراً للنادي المتعاقد مع كارتيرون

حذر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رئيس النادي الذي سوف يتعاقد مع باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك.
وقال مرتضى منصور في تصريحاته عبر برنامج الزمالك: "رئيسالنادي اللي اتعاقد مع كارتيرون يستحمل اللي هيحصله مني الايام الجايه ويستحمل لساني واللي هعمله.. لأن شغل الخطف وتخريب العلاقات بين الانديه والدول مرفوض".
وأضاف: "أنا مستني أشوف كارتيرون رايح فين ومش عايز استبق الأحداث".
وختم حديثه قائلا: "مفيش حد هيعرف يخصم من الزمالك نقاط بنهاية الموسم".
وكان كارتيرون رحل عن الزمالك بعد دفع الشرط الجزائي للنادي.
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