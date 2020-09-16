مرتضى منصور يعلن الجهاز الفني الجديد للزمالك بعد رحيل كارتيرون

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن تشكيل الجهاز الفني للقلعة البيضاء، وذلك بعد رحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون. وأكد منصور خلال فيديو بثته قناة نادي الزمالك، أن طارق يحيي سصبح المدير الفني للزمالك بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي. نادي الزمالك، أن طارق يحيي سصبح المدير الفني للزمالك بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي. وأضاف رئيس الزمالك، أن مدحت عبدالهادي وأيمن عبدالعزيز سيكونا مدربان، بجانب عمرو عبدالسلام مدربا لحراس المرمى. يذكر أن باتريس كارتيرون قرر فسخ عقده مع نادي الزمالك من جانب واحد بشكل مفاجئ، دون الافصاح عن وجهته المقبلة.

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